Babo de Cartel de Santa interpreta 'coronavirus' de Julio César Chávez Jr.

Ciudad de México.- El rapero mexicano Eduardo Dávalos de Luna, más conocido como Babo del Cartel de Santa se volvió viral debido a que interpretó la canción del ‘coronavirus’ que había cantado Julio César Chávez Jr.

Mediante una publicación en la aplicación de ‘Tik Tok’ Babo sorprendió a sus fans, pues, este ‘rudo’ personaje, demostró ser seguidor del

Y es que, pudo interpretar durante 11 segundos la canción que Julio César había cantado sobre el coronavirus.

El coronavirus me va a matar, ay me voy pa’ la Luna y no vuelvo más… el coronavirus me va a matar, el virus del coronavirus me va a matar”, cantó Babo.