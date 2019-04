Bárbara Mori sorprende con su transformación para 'El Complot Mongol'

Ciudad de México.- La actriz Bárbara Mori formó parte de la película "El Complot Mongol" interpretando al personaje de Martita, que le costó una gran transformación que dejó sorprendidos a sus seguidores.

De acuerdo con información al portal de noticias La Verdad, la película fue dirigida por Sebastián del Amo y Mori interpretó a una mujer china, por lo que su transformación fue algo complicada debido a que tuvo que quedar con un físico que asemejara rasgos chinos.

Sebastián del Amo eligió a Mori para formar parte de la película porque quedó sorprendido con el trabajo que realizó en la película Cantinflas, y además, porque Mori es de ascendencia japonesa.

Hay muy pocas actrices de origen asiático en México. Estuve investigando y Mori es japonés. Ya había trabajado con ella en la película de Cantinflas y quedé muy sorprendido, por lo que me pareció que debía hacer el rol.", explicó del Amo.

Mori fue transformada por el maquillista Christian Jauregui para poder tener los cargos característicos de las personas asiáticas y así describió cómo fue ese proceso:

Me jalaron los ojos, literal, con diurex y resortes. Me pusieron unos lentes de contacto oscuros, entonce veía un poquito oscura la imagen y aparte porque me jalaron los ojos hacia atrás se veía borroso, entonces fue bastante incómodo."