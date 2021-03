Bárbara de Regil muestra en Instagram estrías que le daban pena

Ciudad de México.- Bárbara de Regil fue aplaudida por sus seguidores en Instagram por una fotografía que la actriz de “Rosario Tijeras” compartió de sus estrías, las que antes le daban mucha pena.

El Cuerpo en el que existes… no representa a la persona que eres”, es la frase que acompaña a la imagen que la prima del conductor Marco Antonio Regil publicó en la red social.

Bárbara de Regil reveló que en su adolescencia solo quería esconder sus estrías.

La actriz que debutó en TV Azteca en la telenovela “Bajo el Alma” en el año 2011, escribió también un mensaje de aceptación que sus seguidores aplaudieron y comentaron con emojis de corazón.

No saben cómo me daba pena que se me vieran estrías en las pompis... en mi adolescencia pasé escondiéndolas... depende la luz se me ven más o menos pero siempre están ahí, y saben qué, decido amarme como soy”.

Somos más que un cuerpo... somos valientes, somos fuertes, somos inteligentes, somos brillantes, somos únicas, somos poderosas por lo que llevamos dentro de nosotras”.

La actriz de "Rosario Tijeras" tiene 33 años de edad.

Bárbara de Regil invitó a todas las mujeres a olvidarse del qué dirán porque todos los cuerpos, con más o menos defectos, son hermosos.

Es momento de ACEPTARNOS Y AMARNOS COMO SOMOS, O que?

vamos a vivir en una lucha constante con nosotras mismas por algún defecto y el QUE CHINGADOS DIRÁN? YO NO! Todos los cuerpos son HERMOSOS‼️”.

Bárbara de Regil comenzó su carrera artística en el 2009 en Telehit.

Bárbara de Regil motiva a la aceptación

Al final de su mensaje, la actriz de la película “Ni Tú Ni Yo”, pidió a sus seguidores que etiquetaran a una mujer que aman para afirmar la aceptación de su cuerpo.

Enseguida, cientos de usuarios agradecieron a Bárbara que motive a sentirse cómoda consigo misma.

“Amo lo que compartes, neta ayuda muchísimo”.

“Hermana, recién terminé de entrenar con tus clases y WOOOOOWWW. Me siento increíble gracias por todo, te amo”.

“Me amo y acepto mis estrías en mi abdomen de tres hermosas hijas que Dios me dió”.

“Tengo que aprender mucho de ti, uno cree que por ser artistas tienen el cuerpo perfecto. Me amo y acepto mis estrías que me ha dejado el embarazo de una hermosa hija que tengo”.

“Gracias por enseñarnos a aceptarnos!”.

“Me encanta que se muestren reales”.

“Que gusto saber que subes una foto así ya que uno pensaría que tú no tienes ninguna estría, por tener un cuerpo escultural o por la excelente alimentación que llevas, pero eso nos demuestras que nadie es perfecta y así tal cual nos debemos de querer”.

Bárbara de Regil motiva a sus seguidores a mantener una mente positiva.