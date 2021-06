Quiero casarme y tener un bebé: Britney Spears le pide a Juez su libertad

Estados Unidos.- Britney Spears, considerada la princesa del pop en inglés, acudió a declarar a la corte de Los Ángeles, pues busca recuperar su libertad para poder casarse y tener un tercer bebé.

Esta es la primera vez que la cantante nacida en McComb, Misisipi, testifica en el juicio en el que busca recuperar su autonomía.

Y es que Britney Spears está bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears, desde hace 13 años, de la cual no se ha podido librar.

La cantante de 39 años de edad alegó control excesivo de su vida personal y profesional por parte de su padre al que no solo llama su explotador, sino que acusa de consumir sustancias nocivas como alcohol.

Según el New York Times, la también bailarina y modelo presentará ante la jueza Brenda J. Penny informes judiciales a través de una videollamada, en esta lucha por recuperar su autonomía.

James Parnell Spears administra los bienes de la ex esposa de Kevin Federline desde hace 13 años.

En 2020, Britney confesó que le teme a su padre y que esté solo le libera 2 mil dólares al mes cuando su fortuna asciende a alrededor de 60 millones de dólares.

Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo Britney en la corte.

En las declaraciones, la cantante cita que no le permiten tener un tercer bebé porque la curaduría no se lo permite y ella quiere ser dueña absoluta de su vida.

No estoy aquí para ser una esclava. Me han obligado a decirle al mundo que soy feliz… es mentira, esas personas merecen estar en la cárcel”, declaró más tarde la cantante.

Mientras millones en el mundo siguen la audiencia, Britney se muestra enojada y desea que el mundo sepa su verdadera realidad.

Tengo derecho de usar mi voz. Mi propia familia da entrevistas, me hacen quedar como una estúpida y yo no puedo decir nada. Dicen que si hablo me van a demanda”, señaló.