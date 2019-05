Britney Spears practica yoga en poca ropa

Estados Unidos.- Britney Spears sorprendió con un video en el que se le ve realizando una rutina de yoga.

A sus 37 años, “La Princesa del Pop” enloqueció a sus fans al mostrar las habilidades que tiene para ejercitarse y lucir un físico espectacular.

En el video, el cual subió a su cuenta de Instagram, se aprecia a Britney Spears realizar una arriesgada rutina de ejercicios que ha logrado impresionar a sus fans, debido a la habilidad que tiene de andar en el jardín apoyada con sus dos brazos.

Y le comparte a sus seguidores que le gusta mucho hacer yoga en el jardín.

Yoga on the green. I really like it like that!”, escribió.