Mimí da positivo a COVID-19 y Enrique Guzmán convivió con ella

México.- A cinco días del estreno de su talk show, por TV Azteca, Mimí anunció que dio positivo a COVID-19, lo que la obliga a ausentarse. En su lugar se queda la ex conductora de Enamorándonos, Carmen Muñoz.

Mimí estrenó el lunes 1 de marzo el talk show que lleva su nombre, “Mimí contigo”, un espacio para escuchar historias y reflexionar junto a la audiencia.

Mimí había estado al frente de su programa, el cual se transmite de lunes a viernes, a las 4:30 de la tarde, por Azteca Uno, pero este viernes la audiencia se sorprendió al ver a Carmen Muñoz a cuadro, lo que los llevó a preguntarse por Mimí.

A través de historias de Instagram, la ex Flans contó que Carmen Muñoz la suplirá durante estos días y explicó el motivo.

La conductora de “Mimí contigo” explicó que dio positivo a la prueba de COVID-19 luego de convivir con personas contagiadas.

¡Chicos de mi corazón! Y sí, salí positiva al Covid. Justo anoche tenía yo una duda porque una persona muy cercana a mí salió positiva, me hago la prueba y hoy en la mañana me avisan que soy positiva”, compartió la conductora de 58 años de edad.

Al final, Mimí habló sobre los primeros síntomas que le trajo el contagio.

Me siento, gracias a Dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, Dios!”.