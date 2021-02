Pepillo Origel lanza mensaje a sus ‘haters’, ‘Digan misa, ya estoy vacunado'

México.- El conductor y periodista guanajuatense Juan José ‘Pepillo’ Origel, dio carpetazo a la polémica que desencadenó tras acudir a recibir la vacuna contra el COVID-19 a Miami, Florida, el pasado 23 de enero, con un mensaje a sus ‘haters’, y el agradecimiento a quienes lo apoyaron en este proceso.

En su programa ‘Con permiso’, el cual se transmite por Unicable, al lado de Martha Figueroa, habló sobre su última visita a Florida hace un par de días, para obtener la segunda dosis, ahora en un parque público de Miami.

Me dijeron que si me la iba a poner, que si me iban a cobrar, que si me iban a deportar… en el momento en que me ponen la segunda, dije: ¡Dios mío gracias! tengo la segunda vacuna, y si quieren decir lo que quieran decir, digan misa, pero bendito Dios estoy ya vacunado”, dijo Pepillo de forma contundente.