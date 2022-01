México.- En el programa Hoy los contagios de COVID no se detienen, pues luego de que dieran positivo los conductores Paul Stanley, Arath de la Torre y Raúl Araiza, ahora Andrea Legarreta y su tocaya Andrea Escalona dieron positivo.

Además, la comediante La Chupitos, quien acudió como invitada al matutino de Televisa hace algunos días, también resultó contagiada.

La mañana de este lunes, tanto Andrea Legarreta como Andy Escalona se conectaron a través de internet para platicar con sus compañeros y confirmar que dieron positivo a COVID.

Para Andrea Legarreta es la segunda vez que se contagia del virus, aunque la vez pasada sus síntomas fueron más graves, pues incluso tuvo que estar hospitalizada.

Ahora, ella misma reconoció la gran diferencia de volver a estar contagiada de coronavirus, tras estar vacunada.

“El viernes me hicieron una prueba PCR y dio negativa, ayer incluso salimos muy felices porque Erik había salido negativo y de pronto en la noche tuve como dolorcito de cuerpo, de cabeza, como mucho frio y le dije a Erik ‘uy qué se me hace... y se me hizo”, comentó “

Sí les quiero decir la diferencia de la primera vez que me dio COVID a esta. La diferencia es abismal… Recuerdo todo lo que yo sentía y sí hay una gran diferencia”.

Andrea Legarreta explicó que sus síntomas son leves molestias, como si tuviera una gripa y con tomar el medicamento que le recetó el doctor se siente mejor.

“Ya probe la primera versión, que era sin vacunar y la otra variante quizá, no sé sea si sea la misma o sea otra, pero es totalmente distinta”.

Andrea explicó que Erik había dado positivo a COVID hace un par de semanas, pero que de igual forma se había recuperado rápidamente, pues incluso ya está haciendo ejercicios y retomando su vida, mientras que sus hijas Nina y Mía están a la espera de resultados para saber si también se contagiaron.

Por su parte, Andrea Escalona contó que se siente bien físicamente, aunque emocionalmente sí fue un golpe, pues al estar ahora contagiada se acordó de su mamá, la productora Magda Rodríguez, quien murió precisamente por coronavirus en noviembre de 2020.

“Me siento bien, estoy en mi casita guardadita, me dio un poco lo emocional por acordarme del Covid pasado que perdimos a Magdita, pero vamos muy bien y me siento positiva”, explicó Escalona.

“El viernes nos enteramos que dieron algunos positivos, me hice la prueba de antígeno y salí negativa, el sábado en la noche mi chofer me dijo que salió positivo, mi papá también, y ahora en la PCR ya estoy positiva”, detalló Andy en videollamada.

La Chupitos, quien estuvo como invitada en el programa Hoy, tiene COVID. Foto: Instagram

La Chupitos también se contagia

La comediante Liliana Arriaga, conocida como La Chupitos', también resultó contagiada de COVID, y fue Maribel Guardia quien lo dio a conocer.

Y es que hace el fin de semana pasado Maribel Guardia se tuvo que ausentar de la obra El Tenorio Cómico, en la que interpreta a doña Inés, precisamente porque tenía coronavirus, y en su lugar La Chupitos salió a escena.

En entrevista para el programa Hoy, Maribel Guardia platicó que ya está mucho mejor y su prueba COVID ya salió negativa, pero informó que La Chupitos tenía el virus.

'Me llamó y me dijo ‘tu karma me agarró, y ya me agarró el Covid'''.

Sin embargo, La Chupitos había acudido como invitada al programa Hoy hace una semana, por lo que pudo haber atrapado el virus ahí, o tal vez en su participación en la obra, donde también actúa Daniel Bisogno, quien hace unas semanas dio positivo.

