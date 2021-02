CRISIS COVID: ‘Tengo miedo, pánico’, Germán Ortega no tiene ni para pagar la luz

México.- Germán Ortega es otro de los cientos de famosos de Televisa que se han visto afectados por la crisis económica causada por la pandemia del COVID. Al borde del llanto, el comediante pidió la reapertura de los teatros, pues tiene muchas deudas que le han causado pánico y miedo.

En entrevista para el programa matutino ‘Sale el Sol’, el actor Germán Ortega aceptó que se encuentra desesperado por no poder trabajar y esto, al igual que a otros compañeros, le ha acarreado deudas, al grado de no poder pagar ni la luz ni las colegiaturas.

Tal es su desesperación que el hermano del también comediante Freddy Ortega le mandó un mensaje directo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Jefa de Gobierno ¿cómo le voy a hacer para pagar mi luz? ¿Qué hago? Si yo estoy desesperado, imagínate a mis compañeros. Me acabo de enterar que Benito Castro no tiene trabajo, de Ricardo Hill, ¿qué quiere que hagamos?”, cuestionó el actor.

El mascabrother compartió que aunque tienen permiso de abrir con un aforo del 30%, ese porcentaje de taquilla no es suficiente para solventar nómina y mantenimiento del teatro.

No les digo me estoy muriendo de hambre, no, tengo pánico, tengo miedo y hablo en nombre de muchos compañeros que no tienen trabajo, afortunadamente yo dependo de mi, yo hago mis propias producciones, pero hay mucho actores que están esperando un llamado, un proyecto nuevo, una obra para que se les llame y trabajemos”, finalizó Germán Ortega.