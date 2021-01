Carlos Luis Galán, ex de Linet Puente, presume a su nueva novia, Liz Basaldúa

México.- A dos meses de separarse de la conductora de ‘Ventaneando’, Linet Puente, madre de su hijo, el productor Carlos Luis Galán ya anunció en redes sociales que está muy enamorado y presentó a su nueva pareja a la que llamó lo mejor de su vida en 2020.

La separación de Linet del padre de su hijo, Carlos Luis Galán, se anunció a inicios de diciembre por boca de la misma conductora, y al parecer fue porque él le era infiel con una compañera de trabajo, Liz Basaldúa, con quien sí está saliendo y gritó a los cuatro vientos que viven un romance.

El productor de ‘El Heraldo Televisión’, trabajo que le consiguió Linet, esperó a este 31 de diciembre para anunciar su relación con Liz, hermana del locutor Bazooka Joe.

A través de Instagram, el exproductor de TV Azteca presumió el romance que tiene con Liz, a quien le dedicó un mensaje en el que señala que ella ha sido lo mejor de su 2020.

Al mismo tiempo pidió a los internautas que no juzguen ni se metan en su relación, pues él sólo conoce el amor.

Carlos Luis incluso lanzó indirectas para su ex Linet Puente, quien buscaría llegar a un acuerdo con él para la pensión de su hijo, a lo que él se habría negado.

Sin importarle a quién lastima, el productor agradeció haber vivido esta etapa, incluso los tropiezos, pues así pudo tener una nueva historia de amor.

Liz a ti, gracias por quedarte, acompañarme y apoyarme... por inspirarme, ¡por amarme! Me enamoré de ti, de una buena mujer, de una buena persona, una hermosa, y da la casualidad (genial, maravillosa, bendita) de que tú también de mí, y eso me hace feliz, ¡realmente feliz!”.

Liz Basaldúa contestó a la publicación con un mensaje de amor y otras fotografías de ambos viviendo su amor.

Gracias por ser valiente, por enseñarme que el verdadero amor es donde se siente paz en el corazón; donde no hay presión, donde no se forza, donde no cabe la pose ni la ficción. Donde se extinguen los miedos. Contigo entendí los porqué ‘no’ que el Universo me gritaba en el pasado. Gracias por sanar –con tu amor– en días lo que no sucedió en años”.