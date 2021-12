México.- El conferencista motivacional y empresarial, Carlos Muñoz, anunció su salida de las redes sociales, pero antes culpó a su personaje “Master Muñoz” de ser quien ofendió a un mesero hace unas semanas.

A través de sus redes sociales, Carlos Muñoz explica que lejos de lograr lo que busca, aconsejar a las personas, su personaje, “frívolo y superficial”, ha causado más ofensas, como la ocurrida contra un mesero mientras aconsejaba a un grupo de personas.

Agrega que este retiro indefinido es para evolucionar, pues no lleva a la respuesta que él y las personas esperan.

Agrega que será un tiempo de introspección que usará para rodearse de su familia y las personas que siempre le han inspirado a crecer y reinventarse una vez más.

Desde hace unos meses, Muñoz ya se había planteado la necesidad de evolucionar y cambiar de manera profunda.

Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico”, dijo en un video titulado “Hasta pronto” que compartió en sus redes sociales.

Luego de dar este mensaje, el nombre de Carlos Muñoz se volvió viral, pues sus haters aplaudieron su cese de las redes sociales, pero sus seguidores le auguran algo mejor en su retorno como influencer.

En octubre pasado, Carlos Muñoz causó polémica y fue blanco de críticas cuando se viralizó el video de una de sus conferencias en el que se escucha cómo insulta a un mesero que servía a los asistentes a una de sus conferencias.

Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él…”, dijo Muñoz dirigiéndose al mesero.