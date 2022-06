México.- Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera siguen en boca de todos, ahora, algún paparazzi está intentando vender un paquete de 25 instantáneas de su boda en España, en 50 mil pesos.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien fue contactado vía Instagram por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

A través de un archivo que caducó a los diez minutos que lo descargué (abrí) pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto)”, escribió Kaffie sobre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

El conductor del matutino “Sale el Sol” agrega que, pese a que las imágenes le llegaron en baja resolución y algo pixeleadas (distorsionadas), observó una felicidad descomunal en los contrayentes.

Compartió que lo que sí vio en las imágenes es que tanto el novio como la novia están rodeados de una veintena de personas, entre las cuales, a la única que reconoció fue a Laura G.

Aunque lo que le pareció extraño fue que no aparecieran Kristal Silva y Alejandro Gou, quienes presumen su gran amistad con la popular pareja.

Un dato que no es importante, pero quiero compartirle es que en los retratos que miré, no aparecen ni Kristal Silva ni Alejandro Gou, ni la co-conductora de Venga la Alegría ni el productor de teatro, que presumen ser muuuuuuuuuy amigos de los recién casados, salen en las fotos”, cita Kaffie.

Dijo que el o la traficante de las imágenes le pedía cincuenta mil por ellas.

No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera, no lo gastaría en eso)”, sentenció el conductor de espectáculos.