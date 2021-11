México. Luego de que Carmen Salinas fue hospitalizada por un derrame cerebral, los productores de la telenovela “Mi fortuna es amarte” han buscado el posible reemplazo de la actriz de 82 años en el melodrama.

Nicandro Díaz, productor de la telenovela busca el reemplazo de Carmelita para interpretar el personaje de “Doña Margarita Domínguez”.

La novela actualmente se encuentra grabando escenas muy pegadas a las que vemos al aire, una persona cercana al productor aseguró que ya están en busca de otros talentos para reemplazar a la primera actriz.

Carmen Salinas interpreta a “Doña Margarita Domínguez”.

Las opciones que ya se escuchan en la producción son Silvia Pinal y Ana Martín, destacadas actrices que ya se encuentran en comunicación con Nicandro Díaz y disponibles para comenzar a grabar las escenas que Carmelita no podrá realizar debido a su hospitalización.

Silvia Pinal es una de la posibles actrices de reemplazo.

Ana Martín y su vida sin hijos ni esposo

Y es que Ana Martín se ha vuelto tendencia en redes sociales no sólo por su paso por las telenovelas y la actuación, también por su reciente declaración donde aseguró que no se arrepiente de no haberse casado ni de tener hijos.

La estrella aseguró en Twitter que a pesar de haber pagado el precio de estar sola no se arrepiente de su decisión y aunque muchos la cuestionan por su orientación sexual, la actriz de 75 años asegura que sí amó a varios hombres, pero jamás estuvo entre sus planes casarse ni tampoco tener hijos.

Ana Marín aseguró no arrepentirse de no tener esposo ni hijos.

He pagado el precio de estar sola, siento melancolía por la gente que quise, pero nunca me arrepentiré de no haberme casado ni de tener hijos”, escribió Ana Martin en su cuenta de Twitter.

El tweet, fue replicado por usuarios en redes sociales y mujeres que apoyan el movimiento feminista, asegurando que la maternidad debe ser deseada al igual que casarse, dejando en claro que aplauden la decición de Ana Martín sobre cómo quiere vivir su vida.

mpadilla@am.com.mx





Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos