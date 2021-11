Carmen Salinas cumple 15 días en coma y la hemorragia cerebral va cediendo

México. La nieta y el sobrino de la primera actriz Carmen Salinas dieron a conocer el reporte médico de éste jueves, aseguran que aunque todo sigue igual, tienen que esperar a que la hemorragia cerebral baje, pues aún sigue creciendo.

Los familiares aseguraron que debían esperar para ver cuál es el daño que hubo o habrá en Carmen Salinas.

No hay fecha, antes decían 15 días, ahora 30 y así, se podrá ver todo hasta que la hemorragia ya no esté, y para eso, no se sabe el tiempo”.