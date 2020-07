Carmen Salinas no tiene una 'Diosa de Plata' con su nombre por culpa de Livia Brito

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Carmen Salinas, aseguró que no tiene una 'Diosa de Plata' con su nombre por culpa de la colombiana Livia Brito.

Carmen Salinas lamentó la actitud que Livia Brito y su pareja, Mariano Martínez, hacia Ernesto Zepeda en Quintana Roo, luego de que el fotógrafo les hubiera tomado unas fotos sin su consentimiento en un hotel de esta zona y éstos hubieran reaccionado de manera violenta, causándole daños físicos y a su equipo de trabajo.

Carmen, además, recordó una anécdota que tiene que ver con Livia y una Diosa de Plata que ella entregaba.

Se entregaba la Diosa de Plata Carmen Salinas al mejor cómico del cine mexicano cada año (...) y Maricarmen Cruz, que yo la quiero mucho y en algunas ocasiones me ayuda a hacer boletines y todo eso; yo le tengo mucho respeto y mucho cariño, pero me acuerdo que (una vez) entregué una Diosa de plata y me retiré del salón, pero llegó esta persona, Livia Brito. Yo no estaba allí y entonces parece ser que esta señora no quiso atender a estos muchachos de la prensa y se dijeron algunas palabras fuertes contra la señora Brito (por parte de Maricarmen) ".