Carmen Sarahí, la mexicana que cantará como Elsa, de Frozen, en los Oscar

Ella.. My partner in crime.. The Anna to my Elsa.. Hoy es un día muy importante para nosotras y solo quiero decirte que te adoro con todo mi corazón. No puedo ser más bendecida de compartir un proyecto tan hermoso con una mujer como tú. Eres la compañera ideal con la cual caminar esta aventura. Cada persona que llega a nuestra vida, viene a enseñarnos y dejarnos algo.. Yo espero seguir aprendiendo de tu mano y seguir por muchos años más esta amistad/hermandad que hemos creado. Gracias Padre amado por cumplir dos de mis más grandes sueños, 1: ser princesa Disney, y 2: tener una hermana!! Romina, te quiero desde lo más profundo de mi corazón ♥️ #Frozen2 #Anna #Elsa #voiceover #latinvoiceover #doblajelatino #Disneylatino #Disneylatinoamerica #actresslife #singer #sisters

A post shared by Carmen Sarahi (@carmensarahimx) on Nov 22, 2019 at 6:39am PST