VIDEO. La desgarradora canción de Cepillín que hace llorar, ahora ya está con su mamá

México.- El “payasito de la tele”, Cepillín, murió a los 75 años de edad, a causa de una insuficiencia cardíaca y neumonía; y con su partida se recuerda “Un día con mamá”, canción con la que hacía y hace llorar no sólo a los niños, sino a los grandes.

“Un día con mamá” es el único tema de Cepillín con el que hace llorar a los niños, pues habla de un niño que pierde a su mamá y, en su inocencia, llora y le pide a su papá dejarlo ir con ella no sólo a jugar, sino a quedarse.

El deseo del niño de la canción se volvió realidad para Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, quien murió a los 75 años de edad y ahora está reunido con su mamá en el cielo.

Papi di porque los niños como yo no tienen con quien jugar y no tienen una mamá, papi di porque lloras como yo, no tienes con quien jugar o también quieres una mamá”.

“Yo no sé porque mamá al cielo tuvo que ir, a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá, al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quien jugar y con ella me voy a quedar”, dice la letra de la canción de Cepillín que hace llorar a los niños.

Mi papá se fue tranquilo: hijo de Cepillín

Visiblemente afectado, ante las cámaras de Imagen Televisión, Ricardo González Jr. confirmó esta mañana el fallecimiento de su padre, el “payasito de la tele”.

Compartió que habló con su padre y le aseguró que todo estaba bien, que no se preocupara, y a los diez minutos falleció.

Cuando le dimos las palabras de tranquilidad, a los diez minutos se nos fue, aquí estamos la familia, no tengo prisa por verlo porque ya lo vi cuando estaba vivo, yo sé que él no está ahí, quisiera que fuera falsa la nota, pero no lo es, es real”, dijo Ricardo Jr. entre llanto.