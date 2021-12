México.- Charly López, ex integrante del grupo Garibaldi, reveló para “De Primera Mano” que Ingrid Coronado le fue infiel dos veces, mientras estuvieron casados, hace 16 años, lo que acabó en el divorcio.

Asegura que Ingrid le fue infiel no solo con un futbolista, también con otro hombre que era trabajador de ventas en TV Azteca al que confrontó en un aeropuerto.

En plena emisión, el titular, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Charly sobre esas supuestas infidelidades de la ex conductora de “Venga la Alegría”. Y aunque al principio se quedó callado, López habló.

No, no, no (reveles su nombre) porque es un hombre casado… sí, y no nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa, donde estaba Fernando del Solar”, contó Charly López.