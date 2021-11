Chris Pérez exesposo de Selena produce nueva rola de exnovio de Lyn May

AM.- El cantante méxico-americano Markos D1 presenta su nuevo sencillo “Ya no” que fue producido por el exesposo de Selena Quintanilla, Chris Pérez.

Markos fue pareja sentimental de Lyn May con quien aún mantiene una buena relación, y retomaría una gira de conciertos junto a la vedette.

En entrevista telefónica, Markos D1 platicó sobre el proceso de la canción, faceta que alterna con sus negocios en la belleza y moda.

Esta canción será parte de un EP del que ya se lanzaron algunas canciones.

Empecé mi carrera en la música anglo, he colaborado con Kumbia Kings, Lorena Herrera, Lyn May, con ellas hice canciones, cumbias urbanas, y en este concepto me enfoqué y estoy muy contento porque la gente va a poder ver este proyecto y vamos a tener colaboraciones con otros artistas”, reiteró.