México.- ¡No van a poder parar mi música! aseguró Christian Nodal la tarde de este martes en un video en vivo para aclarar que lo todo lo que se está diciendo sobre un veto a su música es solo un circo de Universal, pues ya no tiene contrato vigente con ellos.

Christian Nodal colgó en su cuenta de Instagram un video en el que aclara que todo lo que está haciendo Universal Music es con el afán de obligarlo a firmar con ellos, pues asegura que ya no tiene contrato vigente y como no quiso renovar, la disquera está usando estas tácticas con las que pretenden 'esclavizar' a los artistas.

Quise hacer este en vivo porque esta sucediendo algo cab... quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están preocupados con todo lo que se ha hablado de mí, sobre mi carrera estos últimos días, del veto, que según me está poniendo Universal", explica en el video Nodal.

El prometido de Belinda tranquilizó a sus seguidores a quienes agradeció el apoyo además pidió que lo ayuden a difundir el video para que no crean en lo que se dice. "Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza, ¿ok?".

Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal... denegadas, o sea que no existe ese veto, es falso, tan falso es que una juez lo está ordenando”.

Nodal explicó que lo que trata de hacer Universal con este ‘circo’ es presionarlo porque no quiso firmar nuevamente con ellos, pues no querían que se les fuera.

“Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal , realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar ningún contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí, y se me hace una injusticia, porque mis cinco años de carrera los he hecho limpios, trabajando muy fuerte entregando mi 100 por ciento para ustedes”, aclaró.

Christian Nodal puede trabajar con quien quiera

Nodal dejó claro que no tiene ninguna restricción para grabar o trabajar con quien quiera, y que por lo mismo se vienen muchas sorpresas y nueva música.

Yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera, trabajando con la gente que yo quiera… se viene la mejor etapa de mi carrera”, dijo Nodal.

El cantante pidió a sus seguidores que no crean en todo lo que se dice, pues la verdad es que tiene un papel oficial con el que lo que pretendía hacer Universal, que lo veten en todos lados, no puede hacerse.

Tranquilos, hay Christian Nodal para rato le pese a quien le pese, no van a poder parar mi música, ni nada que tenga que ver con mi carrera”, finalizó.

