Christian Nodal piden a fans sus historias ‘dolidas’ para componer una canción

CDMX.- Christian Nodal y Belinda viven uno de los romances más seguidos de la farándula, pues los ‘tortolitos’ comparten con frecuencia en sus redes sociales sus momentos cursis.

Es por esto que el intérprete de “Adiós amor” y “De los besos que te di”, batalla ahora para componer una canción sobre desamor.

Como en este momento para Christian Nodal todo es felicidad junto a la actriz de “Amigos por Siempre”, pidió ayuda a sus fans a través de su cuenta de Twitter.

‘Pásame tu correo’

Las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar, algunos le pidieron su correo porque la historia que tienen para contar, es muy larga. Así el tuit de Nodal se convirtió en un confesionario.

Mi ex de la prepa se embarazo de mi mejor amigo. Eso hizo que yo me fuera de mi ciudad y no he vuelto desde entonces, ni he tenido ninguna otra relación afectiva real desde qué pasó eso a mis 18. Ya tengo 26 y sigo igual de solo”.