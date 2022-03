México.- ¿Te imaginas volverte muy famoso de la noche a la mañana a los 18 años? Esto le pasó a Christian Nodal, quien después de lanzar su canción “Adiós Amor” en 2017, comenzó a ser conocido en el género del regional mexicano.

Al originario de Caborca, Sonora, aún se le notaba su carita de niño cuando Fonovisa estrenó el tema sobre una ruptura amorosa que ahora le queda como ‘anillo al dedo’ luego de que terminó su relación con Belinda.

Su primer disco “Me dejé llevar” en 2017 fue muy bien recibido, por lo que dos años más tarde lanzó su álbum “Ahora” y luego vinieron colaboraciones con artistas de la talla de Juanes, Sebastián Yatra, Maluma y David Bisbal.

En esos años su fama subió como la espuma, por lo que Nodal se deslumbró y sintió que cada día le inyectaban “adrenalina” que lo hizo caer en varios excesos.

Así lucía Christian Nodal en 2017 cuando lanzó su éxito "Adiós Amor"./ Foto: Especial

Así lo reveló en una entrevista que ofreció a la revista Life and Style en la que también posó para una sesión fotográfica que dejó ver que ya no cuenta con uno de los tatuajes que se hizo en honor a su exnovia Belinda, el que llevaba en la frente.

Hay que recordar que Nodal estaba tan enamorado de la intérprete de “Sapito” que se tatuó sus ojos en el pecho, su nombre Beli detrás de la oreja, la palabra “Utopía” en la frente y el número 4 y un arco en una de sus manos.

Christian Nodal en la portada de la revista Life and Style./ Foto: Facebook

La fama y el dinero son sinónimos de peligro

Los primeros años de éxito en la carrera de Christian Nodal lo llevó de fiesta en fiesta, de gasto tras gasto y hasta estuvo en peligro al perder la memoria por el alcohol y acabar con gente que no conocía.

"Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños", contó.

Así posó Christian Nodal para la revista Life and Style./ Foto: Facebook

Con tanto dinero en sus manos gracias a su fama, Christian Nodal empezó a despilfarrar en autos, joyas y ropa de marca.

"Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas", recordó.

De hecho, a Christian Nodal le gusta vestir con ropa y accesorios de las marcas de lujo como Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Dior y Fendi, entre otras.

Christian Nodal se divierte mientras le toman fotos para la revista Life and Style./ Foto: Facebook

Sin embargo, hubo un momento en el que Nodal sintió miedo por los excesos y por sentirse como si estuviera parado en la cima de un edificio, tal como lo explicó.

“La verdad es que todo esto que me pasó me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esto?”, reconoció.

Actualmente, Christian Nodal es de lo más comentado por su truene con Belinda y porque justo unos días después, lanzó su nueva canción “Ya no somos ni seremos” que será incluida en su próximo álbum “Forajido”, que representa su primera producción con su nueva disquera Sony, tras superar su pleito con Universal Music.