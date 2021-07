Ciudad de México.- El cantante Chyno Miranda compartió en su Instagram un VIDEO en el que impacta a sus fans y a varios famosos al contar la dura batalla que aún enfrenta por su recuperación de la encefalitis que padeció tras contagiarse de COVID-19.

El integrante del dueto Chino y Nacho que entre el 2007 y el 2017 puso a bailar con su pop latino, merengue y reguetón con temas como "Mi niña bonita", "Me voy enamorando" y "Tu angelito" ; estuvo en el hospital en septiembre del 2020 alrededor de cuatro semanas debido a que se contagió de COVID-19.

A causa del coronavirus, Jesús Alberto Miranda Pérez, como realmente se llama el artista venezolano, se enfrentó a una neuropatía periférica que casi lo deja paralítico, y poco después derivó en una encefalitis.

A casi un año de esos padecimientos que lo mantuvieron postrado en cama y en depresión, hoy el cantante se encuentra un poco más recuperado, por lo que decidió abrirse con sus fans para contar su estado de salud, a través de una entrevista realizada el pasado 13 de julio, que duró cinco horas porque aún tiene dificultades para poder hablar y expresarse.

Luego de pasar por el COVID me enfrenté a una neuropatía periférica. Eso hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020”, comienza Chyno Miranda narrando el video.