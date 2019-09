Con 53 años de trayectoria, Verónica Castro anuncia su retiro

México.- La primera actriz mexicana Verónica Castro, quien está envuelta en un escandalo por una supuesta boda en la que se casó hace 20 años con la conductora Yolanda Andrade en Ámsterdam, anunció su retiro del medio artístico.

La bella actriz de 66 años usó su perfil de Instagram para anunciar que luego de 53 años de entregar su vida a su profesión, por fin llegaba su retiro, pues lo que más necesita es paz y alejarse de agresiones y escarnio.

Y justo coincide con el escandalo en el que se asegura que se casó con Yolanda Andrade hace 20 años, que anduvo con la cantante Ana Gabriel, y que actualmente es pareja de la regiomontana Lizzie Barrera. Ella solo ha negado la boda con Yolanda, incluso dijo que en esta vida no es ni será lesbiana.

Elegí hoy que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós, la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio”.

Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión, por 53 años entregue mi vida con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz”, escribió “La Vero”.

Pero antes agradeció a su público su amor y apoyo, pues ella se debe a ellos.

Quisiera aprovechar esta canción (de mi hijo Cristian Castro) que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo su cariño”.

El video donde su hijo Cristian Castro canta “Alguna vez”, con el que lo acompañó su mensaje de despedida fue reproducido más de 27 mil veces en Instagram.

Pero la noticia no fue bien recibida por sus admiradores, quienes enseguida lo lamentaron, pero también aprovecharon para recordarle que ella es una diva, que no debe voltear para abajo y que no debe responder a agresiones.