Con 70 kilos menos, Adele reaparece como conductora de Saturday Night Live

Estados Unidos.- Con 70 años menos, espectacular, la cantante Adele debutó este sábado como conductora del programa Saturday Night Live, por la cadena NBC.

A la cantante, que no estaba en TV desde 2016, se la vio con su nueva figura: con el método Sirtfood, basado en la dieta de las sirtuinas, bajó 70 kilos. Y, claro, hubo mucha repercusión en las redes sociales.

Adele volviendo a cantar Someone Like You después de mucho tiempo es todo lo que está bien”, escribió un usuario de Twitter.

A su vez, no menos entusiasmado, otro internauta escribió: “Adele canta Rolling in the deep, Hello, Someone like you y When We Were Young en SNL. Físicamente es otra, pero la voz sigue intacta”.

Su debut

“Hola, soy yo”, dijo Adele, en clara referencia a Hello, su hit ganador del Grammy, al comenzar su monólogo. Se mostró muy contenta de regresar al programa en el que había estado por última vez en 2008.

Estoy muy feliz de poder ser anfitriona de este show”. Porque no solo lo amo, sino porque es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años”, agregó.

Al mismo tiempo, dio pistas de cómo avanza su cuarto álbum de estudio. Su último trabajo discográfico es 25, editado en 2015.

Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío‘, bromeó la artista, sobre su pelo.

La cantante también habló de lo que todos querían, de su cambio físico.

Soy consciente de que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero por todas las restricciones del coronavirus tuve que viajar liviana, y solo pude traer una mitad de mi persona, y ésta es la mitad que elegí”, expresó, a modo de chascarrillo, ante una audiencia que no dejó de aplaudirla en ningún momento.

Adele interpretó ‘Hello’, ‘Someone Like You’ y ‘Rolling in the Deep’. Foto: Especial.

Si bien fue Gabriella Wilson, más conocida como H.E.R., la invitada para cantar en Saturday Night Live, Adele también se dio el lujo de interpretar ‘Hello’, ‘Someone Like You’ y ‘Rolling in the Deep’, en el segmento en el que se parodió a The Bachelor, el popular reality.

MDHT