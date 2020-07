Conductor de Televisa confesó que halló a su ex con un productor en su propia cama

México.- Los conductores del programa ‘Miembros al aire’ fueron expuestos nuevamente y esta vez fue en relación con lo que vivieron con sus exparejas.

Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Raúl ‘el Negro’ Araiza, Mauricio Mancera y Paul Stanley hablaron con toda la verdad sobre lo que hicieron mal con exnovias o si la forma en la que las trataron no fue la correcta.

La pregunta que desató el tema fue ¿si alguna vez se habían pasado de lanza con alguna ex? Pero todos dudaron porque se podía interpretar de diferentes formas.

‘El Negro’ dijo que depende, que si era una mentirita o puedes mentir con cautela o suavecita por lo que sus compañeros se rieron.

Siguió diciendo que la forma hace la diferencia que llegar de gandalla no es lo mejor.

Aseguraron que las mujeres también lo hacen pero que son más listas y saben hacer las cosas mientras que los hombres no.

Karla Pineda, quien también está en las cápsulas, confesó que lo que pasa es que ellos ‘son bien mensos’.

Las peores pasadas de lanza que me han hecho es que el susodicho llegó a mi casa con el cuerpo lleno de brillos... el mismo susodicho llegó todo rasguñado, me dijo que se había peleado con un gato, entonces te digo, son muy mensos”, contó Karla Pineda.

‘El Burro’ mencionó que él sí se pasócon su ex pero que todo lo que hizo ya lo pagó.

Se refiere a su ex, la fallecida Karla Álvarez, quien terminó siéndole infiel cuando la encontró con un productor en su propia cama.

Paul Stanley reveló que él se adelantaba a que le hicieran cosas, por lo que en una ocasión conoció a la vecina, quien lo invitó a pasar a su casa y terminó engañando a su novia.

Mauricio Mancera contó que para terminar a una novia, la engañó que se iría a Francia a estudiar, y después, a ella misma le dijo que se fuera con él a la Ciudad de México a radicar, pero él no pensó que ella le tomaría la palabra y no supo qué hacer, pues él estaba saliendo con otra persona.

Me dio mucho remordimiento, sí es algo que me arrepiento”, dijo Mau.

El año pasado, el conductor de Televisa, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, recordó a su ex novia, la fallecida actriz Karla Álvarez, a quien amó mucho, pero también vivió los peores momentos de su vida los dos años que estuvieron juntos.

El conductor abrió su corazón en ‘Hoy’ y reconoció que fue mujeriego, pero también aceptó que Karla fue una de las seis mujeres que marcaron su vida en el plano sentimental.

No tienen idea de cómo llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio… Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, yo ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué estaba haciendo, una cosa horrible”.