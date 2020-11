Confirman que Eleazar permanece en prisión y filtran video con uniforme de recluso

Ciudad de México.- Hace unos días, la prima de Eleazar Gómez, Yanira Díaz, confirmó que el actor permanecerá en prisión, esto luego de la audiencia que sostuvo con su pareja Tefi Valenzuela.

"Regresa al reclusorio, y yo espero... Ay, que esta niña entienda que tiene mamá y todos estamos demasiado tristes por lo que hoy pasó… Tefi, yo no tengo el gusto de conocerte pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a regresar con él a la casa, pero pues no fue así", expresó Yanira.