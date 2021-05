Consuelo Duval comparte su faceta como madre: ‘No sé cómo aguanté’

CDMX.- Consuelo Duval es una de las actrices más importantes de México, además de la comedia, ha sabido navegar entre la actuación y generación de proyectos, pero uno de sus papeles más importantes es el de mamá.

Para celebrar el Día de las Madres, compartió en entrevista con AM, cómo es ser mamá en estos tiempos.

Cuando veo hacia atrás, que pasó el tiempo y pasamos por cosas, como miedos con ellos, me pregunto: ¿cómo aguanté con estos chamacos?. He compartido el proceso de ser mamá, de ser hija, y ver hacia atrás me tiene muy contenta”, dijo la famosa.

Consuelo compartió que agradece que sus hijos no hayan crecido en la época del celular.

No me tocó tanto las redes sociales en la infancia de mis hijos, tuve la oportunidad de que fueran niños sin elementos eléctricos; sí jugaron a los rompecabezas, a ‘la traes’, a la bicicleta, patines. Hoy me preocupa ver a los niños de dos años con un iPad, se me cuatrapean las ideas cuando veo eso. Agradezco que no hayan crecido con eso”.

Pero las cosas cambiaron, y las reglas también, y Consuelo mantiene la disciplina al pedir cero dispositivos a la hora de compartir en familia.

Ahora los perdimos, ahora les ruego con un ¡hazme caso!, tengo reglas de dejar el celular cuando comemos o nos vemos, se queda en una canastita, y cuando terminamos de convivir lo agarran y seguimos”.

“La palabra convence, pero el ejemplo arrasa” es la frase con la que Duval define el rumbo que tomaron sus hijos.

Me vieron que jamás en la vida falté a un llamado, que lo más sagrado y respetado es el escenario, el foro, que a ellos incluso los puse por debajo de mi trabajo, para poder salir adelante”.

Cuando Michel me dijo que quería ser actor, y Paly que quería componer, ser cantante, les dije que se preparen, que no sean improvisados. Me separé de ellos para que se fueran a preparar a Nueva York, Los Ángeles; Michel estuvo desde chico en Chicago, y lo que me da más orgullo como mamá es que le entrego a México a dos adultos hechos y derechos, compasivos, humanos, talentosísimos, respetuosos, que están preparados, que no son ningunos improvisados, eso me da mucho orgullo”.

VIVIR SIN MAMÁ

Para Consuelo, cuya madre falleció cuando era muy pequeña, queda la añoranza del recuerdo de ella, aún así, la recuerda en un plano espiritual.

Desafortunadamente no tengo ningún recuerdo con mi mamá, tengo fotos, pero no hay nada que me despierte ese sentimiento. Lo que le diría a los hijos que han perdido a sus mamás, es que ellas son eternas, se van, pero siguen viviendo y latiendo en nuestro corazón, porque venimos de ellas. Si la acaban de perder, que se acuerden en cada momento difícil, nos susurran lo que tenemos que hacer. En el terreno espiritual las mamás estará con nosotros”, finalizó.