¿Contagios en el foro? Conductor de ‘Sale el Sol’ da positivo a Covid-19

El conductor pensó que se trataba de un resfriado por ejercitarse al aire libre

Cuenta que aunque tiene miedo, lo que sigue es afrontarlo para salir de la enfermedad

¿La noticia puso a temblar al resto del elenco de ‘Sale el Sol’?

CDMX.- El joven conductor del programa ‘Sale el Sol’, anunció a través de stories de Instagram que dio positivo a la prueba de Covid-19, lo que seguramente tiene preocupados a sus compañeros del matutino, pues convive con ellos.

Antes de hacerse la prueba, el mismo conductor compartió en redes sociales que pensó que se trataba de un simple resfriado por hacer ejercicio en su jardín.

Me siento mal, tengo cuerpo cortado, mucho dolor de cabeza, diarrea, mal, dolor muscular, pero cabe la posibilidad de que me haya resfriado haciendo ejercicio en mi jardín”, dijo.

Agregó que al ejercitarse en su jardín le pegó bastante frío y esperó no enfermar, pero no conforme, decidió acudir a realizarse la prueba en el Hospital Español ayer miércoles, y hoy jueves le confirmaron que sí tiene coronavirus (Covid-19).

Apenas hace unos días, Roberto Carlo le entregó el anillo de compromiso a su novio, Rubén Kuri, quien dió negativo a la prueba. Foto: Especial.

Gracias a la gente que se preocupó, que me escribió, que me preguntó cómo estaba, ayer estaba muy mal, ayer pasé uno de los peores días de mi vida con una migraña que jamás había vivido, que estaba a punto de explotarme la cabeza, esa era mi sensación.

Ayer por la mañana comencé con falta de aire y decidí que me atendieran en servicio médico del programa y bueno, todo parece estar bien, a lo largo del día me comencé a sentir peor, escalofríos, un poco fiebre, pero antes de la fiebre me fui a hacer la prueba porque yo ya me sentía muy mal, me fui a hacer la prueba de coronavirus

Al final, Roberto Carlo compartió la lamentable noticia a través de stories de Instagram.

Acaban de llegar los resultados, mi prueba para coronavirus salió positivo, afortunadamente la de Rubén (Kuri) salió negativo, sí asusta pero pues ya solo toca seguir el protocolo de aislamiento”, aceptó el joven influencer.

Y este jueves, el conductor de ‘Sale el Sol’ compartió que los síntomas van y vienen, pero él se mantiene atento a las recomendaciones de salud para superar la enfermedad.

No amanecí bien, pero ahorita ya me siento bien, amanecí muy mal, la cama completamente mojada, fue una noche terrible, pero ahorita me estoy sintiendo un poco mejor”, señaló.

Roberto aclaró que, al igual que él, su prometido, Rubén Kuri ya se aisló en la misma casa, pues toca cuidarse y seguir sin bajar la guardia.

Por favor cuidense mucho, no nos confiemos, yo me considero una de las personas que más me he cuidado, y miren, me tocó”, dijo.

Al final, Roberto Carlo aclaró que el contagio no se dio en el programa, pues ahí el protocolo sanitario es exagerado, ‘ahí no fue’.

