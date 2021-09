Me siento halagadísimo: Cristian Castro le cantará al Papa Francisco en El Vaticano

México.- Verónica Castro y el Papa Francisco intercambiaron regalos muy especiales, entre ellos dos canciones escritas por su Santidad a las que Cristian Castro no solo les dará voz, sino que las cantará para él este 21 de septiembre.

El intérprete confesó para TV Azteca que su madre y el Papa intercambiaron algunos regalos, ella le envió al Pontífice una Virgen de Guadalupe, y en respuesta, el Papa le envió un rosario, mismo que Cristian Castro recuerda como un momento muy especial y agradece haber conocido a su Santidad.

Cristian Castro le contó a Pati Chapoy que se sintió honrado y feliz de que el Papa Francisco lo eligiera para interpretar dos de los temas que él mismo escribió y que representan varios momentos de su vida y la relación con Dios.

Estoy en un viaje maravilloso, a donde me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que, este empresario argentino, es amigo muy cercano del Papa, el Papa tenía unas frases y el empresario se ofreció a ponerles música”, compartió Cristian Castro.

El intérprete compartió en redes sociales que se encuentra en Italia debido a éste emocionante momento, pues cantará para el Papa en un evento privado que se realizará el próximo 21 de septiembre.

Me sorprendí muchísimo, me siento halagado y con un honor tremendo de que el Papa Francisco escogió mi voz para estas canciones, ojalá que le gusten. Me invitaron para que hiciera la voz y les diera vida a estas canciones. Son dos canciones las que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano, es un evento privado. Voy a tratar de filmar y pasarselo a ustedes, ya que son los consentidos”, contó.