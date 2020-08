Critican a Adele por modelar bikini de Bandera de Jamaica, la defiende Naomi Campbell

Estados Unidos.- La cantante británica Adele fue defendida por la supermodelo Naomi Campbell y miles de admiradores luego de que fue acusada de apropiación cultural por ponerse un bikini con la bandera de Jamaica y llevar nudos bantú en el pelo para conmemorar la cancelación del Carnaval de Notting Hill.

La cantante compartió una imagen con sus 38.7 millones de seguidores en Instagram el domingo por la noche, posó en el jardín de su casa de $ 9.5 millones en Beverly Hills, y en el pelo llevaba nudos bantú, lo que llevó a algunos a tachar la elección de ‘insensible’.

La intérprete de ‘Hello’, quien por cierto luce demasiado delgada, posó con la parte superior de un bikini de la Bandera jamaicana, posó de frente sonriendo para la cámara, en la parte trasera de la cabeza trae un penacho de plumas amarillas.

Algunos afirmaron que la cantante se estaba beneficiando de la cultura negra luciendo el estilo, pero otros señalaron que la estrella creció en Tottenham, Londres y ha estado rodeada de cultura negra durante toda su vida.

Incluso la misma modelo Naomi Campbell reaccionó con dos corazones a la publicación de Adele.

Adele se unió a la defensa con DJ Ace y la cantante Alexandra Burke, quien fue invitada en el programa tributo al Carnaval de DJ en BBC Radio 1Xtra el lunes por la mañana.

Me encanta la imagen, no me importa lo que diga la gente. A la altura de Adele rompiendo Internet. Grande hasta Adele. la amamos. Hay algunos otros comentarios divertidos”, dijo Ace.