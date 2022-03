México.- En el segundo capítulo de "El Último Rey", la serie no autorizada de Televisa sobre la vida de Vicente Fernández, tomó relevancia la fama de mujeriego de 'El Potrillo', Alejandro Fernández.

En la serie producida por Juan Osorio, es su hijo Emilio Osorio el encargado de interpretar a Alejandro Fernández, quien no ha convencido a quienes están siguiendo la trama a través de la pantalla del canal Las Estrellas.

A través de las redes sociales circulan mensajes y memes sobre la interpretación de Emilio Osorio, y acusan que obtuvo el papel solo por ser hijo del productor.

"Si algo tiene Vicente y Alejandro Fernández es un buen de imitadores, cualquiera los pudo interpretar a la perfección, pero pues hay que dale cámara al retoño", "Si no lo digo exploto… que mal actor es Emilio Osorio, no da pero para nada el ancho para ser Alejandro Fernandez!", "De risa ver al Emilio como Alejandro Fernandez y haciendo el papel de 'casanova'. #ElUltimoRey no 'transmite' nada el chamaco", "Ver a Emilio Osorio Como Alejandro Fernández me saca totalmente de la trama. Creo que fue el peor error de Juan Osorio", fueron algunos de los mensajes.

"Si yo fuera Alejandro Fernandez si demandaba a Televisa por la forma tan horrorosa en que lo interpreta Emilio Osorio", se leía en otro tweet.

Otros usuarios también criticaron que se mostrara al 'Potrillo' teniendo relaciones con una mujer en Argentina. "Si la serie es un 'homenaje' a Don Vicente Fernández, que tienen que ver las escenas sexosas de Alejandro Fernández???".

Juan Osorio defiende a su hijo Emilio

Luego de las críticas que recibió Emilio Osorio por su interpretación de Alejandro Fernández en "El Último Rey", su papá, el productor Juan Osorio, salió en su defensa.

En entrevista con el periodista Javier Poza, en su programa de Radio Fórmula, aseguró que Emilio se ganó el papel luego de prepararse durante meses.

Usuarios señalan que físicamente no hay parecido entre Emilio y Alejandro, además señalan que no les gusta la actuación de Osorio. Fotos: Especiales

Emilio tiene talento no porque sea mi hijo, si no fuese mi hijo de todos modos lo hubiera escogido porque no fui yo nada más, también otros directores”, reveló.

Además se dijo muy contento y satisfecho con la serie "porque se dio el primer paso y sí se estrenó la serie. Ayer nos reunimos todo el elenco y parte de los técnicos y directores. Fue una situación muy linda, de mucha armonía, unión y resultados".

Emilio, hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos, también opinó sobre las críticas que ha recibido por su trabajo en la serie. “Creo que todo es un aprendizaje dependiendo de cómo lo tomes, hay críticas constructivas y otras que te das cuenta que simplemente son un afán”.