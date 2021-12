¿Cuál es el deseo que Silvia Pinal y Vicente Fernández no pudieron cumplir?

Ciudad de México.- Después de la partida de “El último rey del Mariachi” el pasado 12 de diciembre, y que en días recientes la actriz fue ingresada al hospital tras dar positivo a Covid-19 y presentar una una descompensación en su presión, trascendió el deseo que jamás pudieron cumplir Silvia Pinal y Vicente Fernández.

Fueron los fans de la primera actriz quienes recordaron una entrevista que dio donde recuerda su amistad con el cantante:

A Vicente yo lo conozco desde hace muchísimos años, yo tenía un programa en el que hacía entrevistas y me tocó ir al rancho fui a verlo y me hablaba con mucho cariño del rancho".

De acuerdo con una antigua plática, fue la presentadora de “Mujer casos de la vida real” quien reveló la petición que alguna vez le hizo “El Charro de Huentitán”, con quien mantenía una amistad cercana.

Para el asombro de muchos, Vicente Fernández le habló sobre emparentar a sus famosas familias, y la matriarca de la dinastía Pinal ventiló que a ella le hubiera encantado que Alejandra Guzmán y Alejandro Fernández se casaran, tal como lo deseaba el intérprete de “La ley del monte”.

Hubo una época en la que Vicente se me acercó y me dijo 'como me gustaría que mi Potrillo conociera a tu yegüita', que era Alejandra, pero no era el momento y cada quien hizo su vida, pero a mí me hubiera encantado", recordó.