Muestra Kylie Jenner gran tamaño de trasero y fans dicen que es nueva cirugía

Estados Unidos.- La integrante más pequeña del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, fue cuestionada por el tamaño de su trasero que cada vez es más grande. Sus seguidores sospechan que volvió a recurrir a nuevas cirugías estéticas.

Desde un yate, donde se encuentra de festejo por su cumpleaños 22, la empresaria estadounidense compartió un par de fotografías en un diminuto bikini azul que le resalta su gran trasero.

Pero lo que más llamó la atención de sus 143 millones de seguidores en Instagram fue el tamaño de sus pompas y caderas, de los cuales al parecer aumentó su tamaño.

En las fotografías, la pareja de Travis Scott posa boca abajo y deja ver sus grandes glúteos.

Hubo quienes comentaron en sus redes sociales que por lo menos el levantamiento de glúteos debe parecer real, es decir, que vaya de acuerdo con los estándares reales del cuerpo humano.

No quiero ser mala, ni nada por el estilo, pero ¿se puso implantes de glúteos o algo así? No recuerdo que su trasero fuera tan grande como Kim”, “La mitad superior Jenner, la mitad inferior médico”, "Eso definitivamente no es real”, le escribieron a la milmillonaria.