Daniel Bisogno se le va con todo de nuevo a Yalitza Aparicio

CDMX.- No es la primera ocasión que el conductor de espectáculos, Daniel Bisogno, arremete contra Yalitza Aparicio. Ahora señaló que la protagonista de ‘Roma’ necesita un ventrílocuo si quiere volver a actuar en cine, pues no es actriz.

Un ventrílocuo es una persona que tiene la habilidad de hablar cambiando su voz natural, sin apenas mover los labios ni los músculos de la cara, de manera que da la impresión de que es otra persona la que habla.

Es sabido por muchos que Yalitza Aparicio no le cae muy bien a Bisogno, pues han sido varias las ocasiones en las que ha arremetido contra la actriz.

El ácido comentario vino después de que en ‘Ventaneando’ informaron que Yalitza recibió un reconocimiento por parte del alcalde de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz, en su ciudad natal, por promover el orgullo e identidad de la mujer tlaxiaqueña y de la mujer indígena.

El reconocimiento lo recibió en el marco de los 135 años de Tlaxiaco como ciudad heroica, pues ahí hubo una batalla contra los franceses.

Es la primera vez que me presento de forma oficial en Tlaxiaco, no me he olvidado de mi tierra, siempre regreso a llenarme de energía, de las ganas que ustedes me transmiten de seguir adelante”, dijo Yalitza.