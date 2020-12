¿Daniel Bisogno y Mónica Noguera entrarán a ‘Hoy’? Esto dice Andrea Rodríguez

Ciudad de México.- Tras el escándalo protagonizado por Daniel Bisogno en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ en contra de Javier Ceriani, se ha dicho que el conductor está buscando trabajo en Televisa.

Así mismo, Mónica Noguera, se encuentra en especulaciones de un posible ingreso a la televisora, pues no ha aparecido en promocionales de la cadena Imagen Televisión, y ha estado apoyando en algunas cápsulas para el programa matutino ‘Hoy’, hecho que causó revuelo entre sus seguidores.

Mediante una entrevista, la actual productora de ‘Hoy’, Andrea Rodríguez habló sobre los rumores de que ambos conductores podrían ser la nueva adquisición del programa.

Mira, yo a Daniel lo vi el día de la última función de Andrea Escalona, ahí lo vi, además nos dimos un abrazo y todo, él es un elemento muy importante de TV Azteca, pero no, y luego Mónica Noguera me cae increíble, es una tipaza pero me imagino que ella debe seguir de la mano de Gustavo Adolfo Infante, ninguno de los dos está con nosotros", comentó en una entrevista para el medio El Universal.

Así mismo, confirmó que los actuales conductores del matutino aún seguirán en el programa y que nadie saldrá, además desmintió lo que supuestamente había dicho la misma productora, según el periodista Álex Kaffie.

¡Cómo les encanta inventar!, pero bueno, obviamente les gusta hablar porque hablar de Hoy es hablar de un programa que siempre está en boca de todos y yo creo que muchísima gente siente que alguien podría estar allí, y de eso surgen las especulaciones, todo lo que me has mencionado no es así Por el momento no, ninguno se va, Andrea sigue, sigue Galilea, sigue el Negro, por el momento no, hasta el día de hoy todo sigue igual como habíamos platicado”, detalló.