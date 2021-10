Daniela Romo, Alejandra Guzmán y varias más cuentan cómo enfrentaron el cáncer de mama

Ciudad de México.- Si bien el 19 de octubre se celebra el Día mundial contra el cáncer de mama, todo este mes se emplea como “Mes de la sensibilización” sobre esta enfermedad para proveer de información, con el fin de generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de un diagnóstico oportuno que garantice la vida al haber más posibilidades de controlar el cáncer.

Varias mujeres del medio del espectáculo han dado cátedra de valentía al enfrentar al cáncer de mama, sin embargo han sabido luchar contra él y vencer. Éstos son sólo algunos ejemplos de famosas latinas que nos comparten su esperanza y amor por la vida.

Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un caso de cáncer de mama. Lamentablemente, al día de hoy el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en causas de muerte entre las mujeres mexicanas de 20 a 59 años, sólo por debajo de la diabetes.

Verónica Toussaint

La actriz y conductora reveló hace unos días que padece cáncer de mama y pidió que tome conciencia de esta enfermedad. Recalcó que confía en la ciencia y en el tratamiento médico que ya está realizando para poder superar esta prueba de vida.“Desde mi trinchera les digo por favor: revísense cada mes, vayan al doctor esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que pensamos”.

Angélica María

En 1997 a la “Novia de México”le detectaron cáncer de mama y decidió operarse ese mismo año para que le extirparan el seno. Y aconseja “que se hagan su revisión anual y traten de convencer a todas las mujeres que conocen, de que lo hagan también. Pienso que entre más información haya sobre el cáncer de mama, menos peligro de muerte existirá”.

Adamari López

A la actriz puertorriqueña le retiraron un tumor en el seno, lo cual fue un parteaguas en su vida, por lo que desde el 2006 se volvió la portavoz de la Fundación Susan G. Komen for the Cure, con la que realiza campañas de concientización en la comunidad hispana de Estados Unidos.

Bárbara Mori

En 2009, la guapa actriz uruguaya compartió la noticia que fue diagnosticada con cáncer de mama y al mismo tiempo informó que no se sometió a ninguna quimioterapia. “Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que cuando nos pasan este tipo de cosas, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué?”, resaltó.

Luz Casal

La cantante española tuvo que hacer frente al cáncer de mama en dos ocasiones, en ambas salió victoriosa. El primer episodio llegó en 2007, el segundo en 2011 y siempre mantuvo una actitud positiva al afrontar la enfermedad pues consideró que había luz al final del túnel.

Daniela Romo

Fue un 31 de octubre de hace 10 años cuando la actriz y cantante recibió su diagnóstico de cáncer e inició su propia lucha para vencerlo. Se sometió a una mastectomía parcial, 15 quimioterapias y 30 radioterapias para superar la enfermedad, de la cual salió triunfante.

Alejandra Guzmán

La cantante mexicana fue notificada que tenía cáncer de mama en 2007. Sin embargo, se sometió a tratamiento y logró vencer este padecimiento “Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí", confesó.

Patricia Reyes Spíndola

La actriz es otra sobreviviente de esta terrible enfermedad. Recibió la noticia de que tenía cáncer un 11 de septiembre de 2011. Se sometió a una mastectomía y reconstrucción del seno izquierdo, y ya para mayo del siguiente año había vencido a la enfermedad.

Ana María Polo

La abogada y presentadora del programa de Telemundo, Caso Cerrado sentía "algo raro" en un seno, esperó mucho tiempo para realizarse su primera mamografía, y en mayo del 2003 su diagnóstico fue: cáncer. Se sometió a una mastectomía y salió airosa. "Busqué hacer lo que fuera con tal de estar en paz y positiva", recuerda.

Adriana Barraza

Fue en septiembre de 2015, cuando a la actriz y directora mexicana, nominada al Óscar en 2006 como mejor actriz de reparto, se le diagnosticó con cáncer de seno e inmediatamente se sometió a la extirpación del tumor de uno de sus senos y recibió otros tratamientos en Argentina, gracias a ello pudo vencer al cáncer.

