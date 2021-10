'Yo no me dejo maltratar por nadie', asegura Danna Paola

México.- Danna Paola expresó su molestia ante la información respecto a que su actual pareja, el cantante Alex Hoyer, la trata mal pues la cantante aseguró que no se deja maltratar por nadie.

Según información de la revista TV Notas, una persona cercana a la artista reveló que el cantante Alex Hoyer, quien mantiene una relación con Danna Paola, la maltrata y solo se aprovecha de su popularidad.

Tras esta publicación, la protagonista de la serie de Netflix, "Élite", usó sus redes sociales para negar tal información.

Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio", escribió en Twitter.

En otro mensaje agregó: "Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares... YO NO ME DEJÓ MALTRATAR, NI POR UN NOVIO NI X NADIE".

Danna Paola dijo que no deja que nadie, ni su novio, la maltrate. Fotos: Instagram

Responden seguidores de Danna Paola en redes

Tras estos mensajes, algunos de sus más de 5.6 millones de seguidores en Twitter reaccionaron, algunos la apoyaron y otros le hicieron ver que no es cosa de falta de inteligencia.

No está de más estar alerta, la violencia se puede manifestar de muchas maneras no solo física y no lo digo por lo que dice la nota, a veces estamos tan acostumbrados que no vemos las señales".

Otros le recordaron el caso de Stephanie Valenzuela y su novio Eleazar Gómez, quien también tuvo una relación con Danna Paola y recientemente salió en libertad tras estar preso debido a la denuncia de violencia que ella puso en su contra.

"El discurso es muy bonito como lo escribes ojalá q la rato (cómo sucedió con Eleazar) sea verdad y tú con todo tu fuerza e inteligencia guardaste silencio ...ojalá q sea mentira todo".

Hay muchas mujeres muy inteligentes y muy fuertes que sufren violencia de género, nadie queda absuelta de vivir algo así, vivir algo así no subestima la inteligencia ni la fortaleza de ninguna mujer".

