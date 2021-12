México.- Danna Paola se volvió tendencia en redes sociales al publicar su drástico cambio de look, el cual va acompañado de su cambio interior, según explicó en un extenso mensaje en el que reveló lo difícil que fue este 2021 en su vida.

La actriz y cantante publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías de su nuevo look, dejando atrás el rubio que por mucho tiempo la caracterizaba, pues decidió 'volver a lo básico' para reencontrarse a sí misma.

Danna Paola luce una larga cabellera lacia en tono castaño en las imágenes que acompañó con el mensaje: "Vuelta a lo básico... de vuelta a mi alma real. Hola morena, adiós 2021. Esta perra está de vuelta".

Danna Paola dejó de ser rubia y volvió a su tono castaño original. Fotos: Instagram

En apenas dos horas, su publicación logró más de 900 mil likes y múltiples comentarios en el que halagaban su nuevo look.

Además, a través de sus historias de Instagram, Danna Paola compartió un largo mensaje, en el que explica el motivo de su cambio de look.

"2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho...", escribió.

En otro mensaje expresó que se dedicó a volver a encontrar su arte y su carrera, su música, a su manera “con mis procesos, amando mucho quien soy hoy”.

Danna Paola confesó que los últimos meses vivió en constante ansiedad y con dudas sobre su futuro. Foto: Instagram

“Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de vida”, agregó.

La protagonista de la serie española de Netflix Élite, reveló que los últimos meses vivió en constante ansiedad y muchas dudas sobre ella y su carrera.

“Fue un año muy extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso, y hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el Universo preparó para mí, porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión”, explicó.

Gracias por tanto a todos. Ahora sí... Los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que has vivido… ¡Welcome 2022!”, finalizó Danna Paola en sus historias.

El encargado de hacer este cambio de look a Danna Paola fue el celebrity hairstylist Paco Felix, quien también compartió una fotografía junto a la famosa en sus redes sociales, a quien agradeció su confianza.

La cantante Danna Paola decidió dejar atrás su look de rubia para este 2022. Foto: Instagram

