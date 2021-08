Tras ponerse la vacuna del COVID-19, Danna Paola es abordada por los medios y le provoca ansiedad

CDMX.- Danna Paola platicó en historias de Instagram todo lo que le pasó tras ponerse la vacuna del COVID-19.

A su llegada a la Ciudad de México, justo en el aeropuerto, varios medios de comunicación la esperaron, y eso provocó el inicio de un ataque de ansiedad.

Me acabo de encontrar a alguien en el aeropuerto, ¡miren, es Alex Hoyer!, bueno, mis fuentes del aeropuerto de la Ciudad de México me comentan que hay dos cámaras de ‘Suelta la Sopa’, esperándonos, no tengo nada que contar, a mí no me gusta la sopa”, dijo.