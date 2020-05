Danna Paola se destapa la espalda para presumir tatuaje tras salir de la ducha

Danna Paola provocó millones de me gusta con su más reciente publicación en Instagram.

La cantante al parecer acababa de salir de la ducha y se tomó una foto para presumir su espalda y al parecer un tatuaje en forma de beso.

Todavía con la toalla en su cabellera, la cantante presume su perfil y en blanco y negro subió la imagen.

Además al parecer dedicó un mensaje sobre el "mal de amores" que sufre.

"No funciona para todo, si siempre "ojos que no ven, corazón que no siente" te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba", publicó.