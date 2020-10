David Zepeda por fin habla de su romance con el fallecido Daniel Urquiza

México.- El galán de telenovelas como ‘Abismo de pasión’, David Zepeda rompió el silencio sobre el romance de diez años que tuvo con el fallecido ‘rey de las extensiones’, Daniel Urquiza, con quien incluso se dijo se casaría, pero al final no lo hizo, pues le pesó más su imagen pública.

El galán de 47 años reaccionó a las declaraciones del mismo Urquiza, quien en vida aseguró que estaba en preparativos para unirse en matrimonio a Zepeda.

Y es que el famoso y controvertido ‘rey de las extensiones’ fue encontrado sin vida el pasado lunes 19 de octubre en el baño de su departamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Medios de comunicación aseguran que se quitó la vida a causa de una decepción amorosa, con el actor de Televisa.

En el programa de YouTube ‘Chisme No Like’, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se mostraron mensajes de WhatsApp como pruebas de que efectivamente, el actor de Televisa, David Zepeda, mantenía un romance con Urquiza, quien le contó todo a Elisa.

También comentaron que Zepeda pudo ser el hombre que le rompió el corazón al ‘rey de las extensiones’, pues al parecer el actor no quiso gritar a los cuatro vientos su romance y menos que se casaría con Daniel.

El protagonista de telenovelas como ‘Tres veces Ana’ y ‘La fuerza del destino’ rompió el silencio sobre estos señalamientos a través de su red de Instagram, donde, sin ser muy claro, compartió un mensaje en el que habla del peligro que representan las debilidades de un calumniador.

Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo y haciendo mal a los demás... La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, escribió David Zepeda junto a una fotografía en blanco y negro de él.