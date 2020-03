De esta manera Maribel Guardia busca destronar a Érika Buenfil como reina de TikTok

México.- La actriz y cantante de origen costarricence Maribel Guardia nuevamente robó la atención en las redes sociales con un divertido video en TikTok al lado de Maribel García, lo que seguramente debe preocuparle a la actriz Érika Buenfil, quien ostenta el título de la 'Reina del TikTok'.

La protagonista de la telenovela ‘Tú y yo’, al lado de su ex esposo, Joan Sebastian, compartió en su perfil de Instagram, con sus 4.6 millones de seguidores el nuevo TikTok que realizó, en el cual recrea una de las escenas más famosas de ‘María Mercedes’, telenovela que protagonizó Thalía en los 90's.

Ya estoy en Tik Tok como @soymaribelguardia pasando esta cuarentena en casa, actuando con @belagool, ya delirando #quedateencasa #coronavirus #covid_19”, escribió la ex pareja de Joan Sebastian.

Hace casi una semana, Maribel Guardia se unió a la famosa plataforma, la cual es muy utilizada por los famosos para recrear divertidas escenas o compartir coreografías y gestos siguiendo la música, con uno de más grandes éxitos, ‘Qué Ricas son las Papas’.

Una de las celebridades mexicanas que ha fascinado con sus videos es Érika Buenfil, tanto que incluso la bautizaron como la ‘Reina del TikTok’ y la ‘Tía de México’, debido a su soltura y encanto al realizar las grabaciones, y tal parece que Maribel está muy cerca de alcanzar su popularidad ante la aceptación del público.

Tanto gustó la publicación de Maribel Guardia que las reacciones en Instagram no esperaron, incluso fans le señalaron que la seguirían en la aplicación TikTok.

Jajajaja, es imposible no amarla, morí de risa con ambas, son las mejores del universo @belagool”, “Si que me hacía falta reír con estos tiempos”, “Que bella, me encanta, ya te voy a seguir”, “ajajaja, lo que hace el encierro”, le escribieron a la escultural famosa de 60 años.