¿De qué se trata? ‘Aparecen’ murales de Selena Gómez en México

Bardas en distintas ciudades de México fueron pintadas con la imagen de la cantante Selena Gómez.

Los murales además de tener la imagen de la exchica Disney tienen la frase: “De una vez Selena Gómez Baila Conmigo”.

Selena Gómez ya reaccionó a las imágenes de mexicanos que han compartido los murales.

CDMX.- Distintos murales con la leyenda "De una vez Selena Gomez Baila Conmigo", han “aparecido” en distintas bardas de algunas ciudades de México.

A través de redes sociales habitantes de la Capital del país, Monterrey, Playa del Carmen y Guadalajara han compartido imágenes de los murales con la imagen de la ex protagonista de la serie “Los Hechiceros de Waverly Place”, de Disney Channel.

En las imágenes se pueden ver bardas e incluso fachadas de edificios que tienen una imagen de la cantante y junto con la frase ya mencionada, todo en colores azul, amarillo, naranja y rojo.

Si se dan cuenta que toda la promo del regreso de Selena está solo en México? Por fin algo que merecemos desde hace años. Gracias reina, te esperamos con ansias @selenagomez �� @SelenaFanClub pic.twitter.com/ZbqUni2f9c — ���� ♡ be rare! (@stayformarais) January 12, 2021

Los fans de la cantante especularon que pudiera tratarse de un nuevo sencillo o incluso hasta de un nuevo disco.

La noticia sobre un posible nuevo trabajo discográfico ha causado furor entre los “selenators”, pues hace apenas un año la actriz estrenó su álbum “Rare”, del cual únicamente sacó los videos musicales “Lose You To Love Me”, “Rare”, “Look At Her Now” y el tema “Boyfriend”, de la versión deluxe del álbum.

No obstante, muchos de sus seguidores señalaron que posiblemente Gómez haya seguido los pasos de su mejor amiga Taylor Swift, quien en menos de 3 años ya ha sacado 3 álbumes: “Lover”, “Folklore” y “Evermore”, estos dos últimos los lanzó durante la pandemia del coronavirus.

Selena Gómez reacciona

Nuevos murales localizados ahora en Guadalajara, México, para la promoción del nuevo proyecto de Selena Gomez. pic.twitter.com/sBbQJ22d1x — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) January 13, 2021

En Twitter e Instagram, Selena Gómez dio “like” a publicaciones de mexicanos que han cuestionado si ella trama algo.

Gomez, en entrevistas a distintos medios, ya había confirmado sus planes de lanzar nuevos temas en español y no sería la primera vez que lo hace para el público latino. Antes ya se había escuchado "Taki Taki" y la segunda versión de "Who Says".

Selena Gomez está dando like a varias publicaciones en Instagram de la foto del muro en México con la frase "De Una Vez" y "Baila Conmigo" �� pic.twitter.com/5iXndnAIcK — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) January 11, 2021

Pero los murales no solo han aparecido en México, sino que habitantes de Brasil también han difundido imágenes de bardas con la misma leyenda e imagen que en tierras aztecas.

Nueva canción

Ante la expectativa de sus fans, a mediodía de este jueves, Selena Gómez acabó con la interrogante y publicó en su Instagram una imagen informando que se trata de un nuevo sencillo, el cual está títulado "De una vez" y que se estrenará a medianoche de este día.

Sin mebargo, la actriz aún no ha aclarado si se trata de un single o si esta canción formará parte de un nuevo disco.