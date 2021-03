Toni Collete se lanza con todo en su estreno detrás de las cámaras con la cinta “Writers and Lovers”, basada en la novela homónima de Lily King.

"He querido dirigir desde hace tiempo, pero he estado ocupada con mi día a día”, dijo la actriz en un comunicado.

“Es una historia empoderadora que me habla como mujer y artista. Es sobre conocerte y creer en ti mismo. Esto no siempre es fácil, pero es el viaje más importante que una persona debe tomar. Me inspira en muchos niveles”, agregó.