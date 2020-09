Denuncian a Luis Miguel por ocultar el paradero de su madre, Marcela Basteri

México.- El abogado Martín Fracolino interpuso una demanda en contra del famoso cantante Luis Miguel por supuesto encubrimiento del paradero de su madre Marcela Basteri hace 34 años.

Mis clientas (primas de Luis Miguel) lo que en realidad quieren saber es si le llevaron una flor a la tumba a su tía o la van a visitar a un nosocomio, entonces esa es la realidad, saber dónde está la madre porque la verdad que una persona como Marcela Basteri no puede desaparecer de la faz de la Tierra, en algún lugar tiene que estar”, explicó el abogado.

De acuerdo a Francolino, las primas del intérprete de ‘Amarte es un placer’ creen que Marcela se encuentra internada en una clínica en Argentina, por lo que le pedirán a Luis Miguel una prueba de ADN.

No sabemos si es, y yo estoy solicitando el ADN para que me lo den… esto es muy simple, se soluciona con un ADN… a ver, en las primas en el ADN van a sacar cierto porcentaje, te vas a dar cuenta si es pariente o no, si fuera directamente con Luis Miguel tienes el 99%”, detalló el abogado.