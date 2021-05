Baja California.- Diego Boneta no puede estar más feliz por el gran éxito de “Luis Miguel La Serie” y por su romance con Renata Notni, con quien fue captado en el Aeropuerto Internacional de México.

El actor que interpreta a Luis Miguel en el programa de Netflix por fin aceptó que está muy feliz con la actriz de Televisa.

Aunque los actores cuidan su romance de la prensa, fueron captados juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ambos con cubrebocas y gorra, quisieron pasar desapercibidos, pero solo Renata logró adelantarse y Diego alentó el paso para responderle a los reporteros sobre “Luis Miguel La Serie”, su próxima película, una nueva versión de “El Padre de la Novia” y obviamente su relación con la actriz de “El Dragón”, serie que protagoniza con Sebastián Rulli.

El actor que actuó con Tom Cruise en la película “La Era del Rock”, agradeció la buena respuesta del público televidente hacia “Luis Miguel La Serie”, que el pasado 18 de abril estrenó su segunda temporada en Netflix.

Cada fin de semana me sorprendo más con los memes y con lo que dice la gente, los memes me hacen el día, pero yo creo que es increíble ver la respuesta del público, me conmueve mucho y es algo que yo apreció enormemente", agradeció Boneta.