Diego Luna con lenguaje inclusivo en su nueva serie

Ciudad de México.- Mucho se ha dicho acerca del lenguaje inclusivo, después de que se hizo viral el vídeo dónde una joven de género “no binario” pidió no ser encasillado como mujer, por lo que el actor Diego Luna salió a en si defensa.

En los últimos días el fuerte debate en redes sociales ha tomado tales dimensiones que líderes de opinión y hasta la Real Academia de la Lengua Española han salido a dar su postura sobre el lenguaje inclusivo.

Fue el youtuber Roberto Martínez, quien entrevistó a Diego Luna para su podcast “Creativo” y ahí el actor de “Y tu mamá también” se explayó explicando la importancia de el lenguaje inclusivo y cómo se incorporó a la serie que está dirigiendo para Netflix “Todo va a estar bien”,y asegura que se volvió parte de su día a día.

Ya me está pasando que yo ya lo hablo, pero además me encuentro con esto en las comidas con las que estoy, con la gente con la que convivo, con el cachito de la Ciudad de México que yo vivo...en ese momento estoy siendo honesto con lo que a mí me está tocando debatir", dijo Luna.

Una manera de mantenerse actualizado y en “onda” con las nuevas tendencias y, dicho de alguna manera, hablar el lenguaje de los jóvenes, es que Diego Luna busca normalizar el lenguaje inclusivo y asegura que es la única manera de no aferrarse a viejas formas o costumbres, pues solo constante en esta vida es el cambio:

Nos parece parte de lo que tenemos que repensar o, al menos, estar dispuestos a hacerlo. Hay que darnos la oportunidad de reconstruir o de reinventarnos un futuro posible, donde quepamos, donde nos la pasemos mejor, donde nuestra capacidad de contribuir y colaborar sea más chida. En ese sentido, sí cuesta mucho cambiar, pero no podemos perder de vista que de lo que se trata es construir algo nuevo", destacó.

El director y actor de televisión, cine y teatro habló de la importancia de crecer entornos más inclusivos, donde se propongan nuevos escenarios y tenga la oportunidad de crear otros en los que se brinda la oportunidad de contribuir y destacar.

También Diego Luna destacó su involucramiento con la comunidad LGBTQ+ y su labor altruista para con ellos, a quienes intenta llevar un mensaje de esperanza.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos