Moon Knight: ¿Quién es el doble de Oscar Isaac?

México.- La historia de Moon Knight, la serie original de Marvel Studios, presenta a dos personajes con vidas y personalidades muy diferentes que cobran vida en el cuerpo de un mismo actor.

Para Oscar Isaac, interpretar tanto al apacible Steven Grant como al mercenario Marc Spector fue un desafío sin precedentes, sobre todo porque en varias escenas tuvo que hacerlo simultáneamente.

Para lograrlo, los realizadores se valieron de un doble, un recurso tan antiguo como el mismísimo Hollywood, que consiste en contratar alguien de aspecto similar al protagonista para que desempeñe el mismo personaje en escena.

En este caso, quien comparte la pantalla con Isaac es nada más ni nada menos que su hermano menor, el actor Michael Benjamin Hernández.

Para Hernández, la participación en Moon Knight fue una sorpresa absoluta.

Dos meses antes de empezar el rodaje, Oscar me envió un mensaje de texto. Me dijo: 'Oye, voy a hacer esta serie. Están pidiendo un doble o si conozco a alguien con quien quiera actuar en estas escenas. Pensé en ti’. No lo podía creer. Fue muy emocionante. Estaba muy feliz de unirme”, cuenta Hernández.