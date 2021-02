¿Listos para disfrutarla? Disney+ estrena serie ‘Los Elegidos de la Gloria’

México.- Basada en la novela de Tom Wolfe de 1979 y en la adaptación cinematográfica de Philip Kaufman de 1983, la serie ‘Los Elegidos de la Gloria’ sigue la travesía por hallar a los siete astronautas americanos que fueron reclutados para ir al espacio por primera vez, en el proyecto Mercury de la NASA.

Sin embargo, en esta versión que llega este viernes a Disney+, dividida en 8 capítulos, se abordarán los claroscuros detrás de cada uno de los miembros del equipo, mostrando el lado más humano y real de estos héroes.

Pensamos en ir mucho más profundo con estos personajes, algo que la película, aunque es icónica (fue nominada a cuatro premios Óscar), no tuvo el tiempo para hacer. Y pudimos encontrar la forma de ser muy respetuosos con eso y aún así presentar una nueva perspectiva y cavar en el drama dentro de cada uno de ellos”.

Son, obviamente, héroes icónicos, con todo lo que implica esa palabra, pero lo que nos interesaba no era contar la historia de estos héroes, sino de estos hombres, lo que hizo que inmediatamente se sintiera universal. Ya no era acerca del porqué fueron al espacio, eso ya está ahí afuera, sino acerca de quién es esa persona’”, explicó Jennifer Davisson, presidenta de Appian Way, productora de Leonardo DiCaprio, a cargo de la nueva entrega.